Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Уповноваженого ВР з прав людини

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 257

Про висловлення недовіри Людмилі Денісовій як омбудсмену стало відомо з повідомлень за підсумком чергового пленарного засідання Верховної Ради України 31 травня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За недовіру Денісовій, а отже її звільнення проголосували 234 народних депутати. Железняк додав, що призначення іншої людини замість Денісової сьогодні не відбулось.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов звинуватив Денісову в тому, що вона під час війни не користується належним чином своїми повноваженнями для полегшення страждань українців.

- На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук… До того ж тривалий час після 24 лютого діюча Уповноважена Верховної Ради з прав людини провела за кордоном, але не в росії чи білорусі, де її статус та повноваження могли би допомогти полоненим, депортованим та потерпаючим від окупації мешканцям Херсонщини, а у Давосах, Віднях, Варшавах та інших теплих спокійних західних європах, – написав у Фейсбуці нардеп Фролов.

Зазначимо, до Людмила Денісова була призначена на посаду Уповноваженого ВР з прав людини 15 березня 2018 року. На той момент вона була народним депутатом парламенту минулого скликання від партії «Народний фронт».

Її обрання відбулося попри те, що закон вимагає від кандидата в омбудсмени досвіду правозахисної роботи. У Денисової на момент призначення в 2018 році такого досвіду не було.