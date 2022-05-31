Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Уповноваженого ВР з прав людини

Омбудсменку звинуватили зокрема у неефективному відстоюванні прав українців, незаконно депортованих у росію
Про висловлення недовіри Людмилі Денісовій як омбудсмену стало відомо з повідомлень за підсумком чергового пленарного засідання Верховної Ради України 31 травня.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За недовіру Денісовій, а отже її звільнення проголосували 234 народних депутати. Железняк додав, що призначення іншої людини замість Денісової сьогодні не відбулось.
Раніше народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов звинуватив Денісову в тому, що вона під час війни не користується належним чином своїми повноваженнями для полегшення страждань українців.
Зазначимо, до Людмила Денісова була призначена на посаду Уповноваженого ВР з прав людини 15 березня 2018 року. На той момент вона була народним депутатом парламенту минулого скликання від партії «Народний фронт».
Її обрання відбулося попри те, що закон вимагає від кандидата в омбудсмени досвіду правозахисної роботи. У Денисової на момент призначення в 2018 році такого досвіду не було.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер