Через розлив міндобрив внаслідок ДТП заборонено пити воду у Радалівці та купатися у Хоролі

Дорожня-транспортна пригода з перекиданням вантажівка трапилася минулої п’ятниці, 27 травня, поблизу села Радалівка Глобинської територіальної громади. Мінеральні добрива, які перевозив автомобіль, вилились на землю та в старе русло Хоролу. І хоч рятувальники прибули на місце ДТП своєчасно, локалізували розлив добрив та розпочали роботи по знешкодженню наслідків ДТП, частина добрив таки потрапила у ґрунт та до основного русла Хоролу.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, проведені заміри рівня забруднення повітря та води у колодязях показали, що по повітрю перевищень норм по забруднюючим речовинам немає, а воду з колодязів жителям Радалівки пити заборонили. У сусідніх селах, що нижче за течією – Турбаї та Зубані - вода у колодязях в нормі і пити її можна. Частина добрив таки потрапили до основного русла Хорола, тому купатися у річці поки не рекомендовано.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер