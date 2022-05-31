Через розлив міндобрив внаслідок ДТП заборонено пити воду у Радалівці та купатися у Хоролі

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 378

У селах, що нижче за течією, вода у колодязях відповідає нормам

Дорожня-транспортна пригода з перекиданням вантажівка трапилася минулої п’ятниці, 27 травня, поблизу села Радалівка Глобинської територіальної громади. Мінеральні добрива, які перевозив автомобіль, вилились на землю та в старе русло Хоролу. І хоч рятувальники прибули на місце ДТП своєчасно, локалізували розлив добрив та розпочали роботи по знешкодженню наслідків ДТП, частина добрив таки потрапила у ґрунт та до основного русла Хоролу.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, проведені заміри рівня забруднення повітря та води у колодязях показали, що по повітрю перевищень норм по забруднюючим речовинам немає, а воду з колодязів жителям Радалівки пити заборонили. У сусідніх селах, що нижче за течією – Турбаї та Зубані - вода у колодязях в нормі і пити її можна. Частина добрив таки потрапили до основного русла Хорола, тому купатися у річці поки не рекомендовано.

- Вилилось близько 30 тон добрив. Частина з них потрапила у водоносні горизонти. Добре, що це був не концентрат, а розведені добрива, підготовлені для внесення на поля. Перевищення допустимих норм не значне, але воно є. Тому пити воду в колодязях у Радалівці та купатися у Хоролі поки не рекомендовано. Через декілька днів ситуація прийде до норми. Ситуація не катастрофічна – рятувальники вчасно спрацювали. Отже, екологічної катастрофи немає, - запевнив Олег Лєднік.