Від початку повномасштабної війни проти України росія втратила вже 30,5 тисяч солдатів

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 1

Найбільші втрати ворог поніс на Криворізькому та Запорізькому напрямках

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 30 з половиною тисяч вояків, 208 літаків та тисячі одиниць військової техніки та озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 30500 (+150),

танків ‒ 1358 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,

артилерійських систем – 649 (+6) од,

РСЗВ - 207 (+2) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 208 (+1) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),

крилаті ракети - 120 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані постійно уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили на сході країни близько 50 російських військових та самохідну артилерійську установку. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».