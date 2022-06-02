У Кременчуці річкова вода на пляжах не відповідає нормам – санлікарі радять не купатися

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Відбір проб річкової води в місцях масового відпочинку для проведення лабораторних досліджень обіцяють проводити щотижнево

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження, станом на даний час показники мікробіологічної забрудненості води у відкритих водоймах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на своєму офіційному сайті з посиланням на інформацію завідувача Кременчуцького РВП ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Андрія Полякова.

Отже, станом на сьогодні, 2 червня, стан води на міських пляжах:

пляж на Сухому Кагамлику в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - індекс ЛКП від 6 200 до 9 500 (допустиме значення – 5 000);

центральний пляж на Дніпрі - індекс ЛКП 13 000 (допустиме значення – 5 000).

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

- З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку фахівці рекомендують здійснювати обмежувальні заходи щодо купання на пляжі «Центральний» (р. Дніпро), та пляжі (р. Сухий Кагамлик), а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання, - йдеться у повідомленні.

Кременчуцький відокремлений підрозділ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ УКРАЇНИ» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.