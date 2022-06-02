У Кременчуці річкова вода на пляжах не відповідає нормам – санлікарі радять не купатися

Відбір проб річкової води в місцях масового відпочинку для проведення лабораторних досліджень обіцяють проводити щотижнево
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження, станом на даний час показники мікробіологічної забрудненості води у відкритих водоймах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на своєму офіційному сайті з посиланням на інформацію завідувача Кременчуцького РВП ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Андрія Полякова.
Отже, станом на сьогодні, 2 червня, стан води на міських пляжах:
Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
Кременчуцький відокремлений підрозділ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ УКРАЇНИ» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер