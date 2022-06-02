Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Надзвичайні новини, Споживач

У Кременчуці річкова вода на пляжах не відповідає нормам – санлікарі радять не купатися

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 63

 

Відбір проб річкової води в місцях масового відпочинку для проведення лабораторних досліджень обіцяють проводити щотижнево

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження, станом на даний час показники мікробіологічної забрудненості води у відкритих водоймах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на своєму офіційному сайті з посиланням на інформацію завідувача Кременчуцького РВП ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» Андрія Полякова.

Отже, станом на сьогодні, 2 червня, стан води на міських пляжах:

  • пляж на Сухому Кагамлику в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - індекс ЛКП від 6 200 до 9 500 (допустиме значення – 5 000); 
  • центральний пляж на Дніпрі - індекс ЛКП 13 000 (допустиме значення – 5 000). 

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

- З метою недопущення виникнення та розповсюдження  інфекційних захворювань під час відпочинку фахівці рекомендують здійснювати обмежувальні заходи щодо купання на пляжі «Центральний» (р. Дніпро), та пляжі  (р. Сухий Кагамлик), а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання, - йдеться у повідомленні.

Кременчуцький відокремлений підрозділ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ УКРАЇНИ» повідомляє, що в межах моніторингового спостереження, проводиться щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку мешканців міста.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук пляжі вода купання
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх