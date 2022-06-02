Поліцейські затримали рецидивіста за вбивство та замах на вбивство двох мешканців Кременчука

Поліція Полтавщини затримала 34-річного раніше судимого жителя Кременчука, який підозрюється в умисному вбивстві, скоєному 29 вересня минулого року, та замаху на умисне вбивство двох місцевих мешканців. Підозрюваному у скоєнні злочинів загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.
За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальних керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розслідуються кримінальні правопорушення, відкриті за ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (Замах на умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.
У відділі нагадують, що зазначена подія сталася 29 вересня 2021 року на проспекті Лесі Українки, 29, що у Кременчуці. Того дня затриманий спричинив ножові поранення двом місцевим жителям. Унаслідок нападу один із потерпілих від отриманих поранень помер на місці, а іншого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер