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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліцейські затримали рецидивіста за вбивство та замах на вбивство двох мешканців Кременчука

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 45

 

Підозрюваному у скоєнні злочинів загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Поліція Полтавщини затримала 34-річного раніше судимого жителя Кременчука, який підозрюється в умисному вбивстві, скоєному 29 вересня минулого року, та замаху на умисне вбивство двох місцевих мешканців. Підозрюваному у скоєнні злочинів загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

- Оперативники та слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, із залученням батальйону  поліції особливого призначення, 2 червня затримали підозрюваного, який 29 вересня минулого року вчинив умисне вбивство та замах на умисне вбивство місцевих чоловіків. Після скоєння особливо тяжких злочинів фігурант тривалий час переховувався від слідства та був оголошений у розшук. На часі слідчим поліції йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, - заявив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальних керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розслідуються кримінальні правопорушення, відкриті за ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (Замах на умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.

- Тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини. 

У відділі нагадують, що зазначена подія сталася 29 вересня 2021 року на проспекті Лесі Українки, 29, що у Кременчуці.  Того дня  затриманий  спричинив ножові поранення двом місцевим жителям. Унаслідок нападу один із потерпілих від отриманих поранень помер на місці, а іншого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини вбивство Кременчук
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