Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 30 850 окупантів та 1363 танка

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З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 30 850 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, втрати ворога з 24 лютого по 2 червня орієнтовно такі:

особового складу - близько 30850 (+150) військових,

танків ‒ 1363 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од,

артилерійських систем – 661 (+2) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+1) од,

літаків – 210 (+2) од,

гелікоптерів – 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),

крилаті ракети - 120 (+0),

кораблі/катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,

спеціальна техніка - 51 (+2).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку ворог частково взяв під контроль селище Комишуваху.