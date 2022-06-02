Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 30 850 окупантів та 1363 танка

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 30 850 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, втрати ворога з 24 лютого по 2 червня орієнтовно такі:
особового складу - близько 30850 (+150) військових,
танків ‒ 1363 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од,
артилерійських систем – 661 (+2) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 95 (+1) од,
літаків – 210 (+2) од,
гелікоптерів – 175 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),
крилаті ракети - 120 (+0),
кораблі/катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,
спеціальна техніка - 51 (+2).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку ворог частково взяв під контроль селище Комишуваху.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер