Про ситуацію на Кременчуччині та чи відмінять комендантську годину на випускний вечір

На 99 день російсько-української війни оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається в цілому спокійною та контрольованою, резонансних злочинів за минулий день не скоєно.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Вчора патрульна поліція 11 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Одну особу було затримано за керували автотранспортом у нетверезому стані. Поліцейські склали адмінпротокол за ст.130 КУАП, а автівку цього водія поставили на штрафмайданчик. Тепер окрім великого штрафу він може залишитись без автотранспорту, адже умовах військового стану автомобілі таких порушників можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.
Також було затримано 4 осіб за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. По відношенню до них проводяться слідчі дії.
Біля Градизьку поліцейські затримали водія, який перевозив рибу, виловлену браконьєрами. Рибу вилучили, за даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
ДСНС за минулу добу зареєструвала одну пожежу – в Козельщині загорілося сміття на відкритому майданчику.
Начальнику РВА задали питання від читачів щодо закриття бомбосховища фабрики «Рошен» для укриття мешканців сусідніх будинків. Олег Лєднік пообіцяв направити на підприємство свого заступника для вирішення конфліктної ситуації та повідомити про це кременчужан через ЗМІ.
Друге питання від журналістів стосувалось можливості зняття у районі обмежень для проведення у школах випускного вечора.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер