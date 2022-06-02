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Кременчук, Надзвичайні новини, Освіта

Про ситуацію на Кременчуччині та чи відмінять комендантську годину на випускний вечір

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 920

 

Чи зможуть випускники шкіл зустріти світанок після випускного вечора

На 99 день російсько-української війни оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається в цілому спокійною та контрольованою, резонансних злочинів за минулий день не скоєно.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора патрульна поліція 11 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Одну особу було затримано за керували автотранспортом у нетверезому стані. Поліцейські склали адмінпротокол за ст.130 КУАП, а автівку цього водія поставили на штрафмайданчик. Тепер окрім великого штрафу він може залишитись без автотранспорту, адже умовах військового стану автомобілі таких порушників можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.

Також було затримано 4 осіб за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. По відношенню до них проводяться слідчі дії.

Біля Градизьку поліцейські затримали водія, який перевозив рибу, виловлену браконьєрами. Рибу вилучили, за даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

ДСНС за минулу добу зареєструвала одну пожежу – в Козельщині загорілося сміття на відкритому майданчику.

Начальнику РВА задали питання від читачів щодо закриття бомбосховища фабрики «Рошен» для укриття мешканців сусідніх будинків. Олег Лєднік пообіцяв направити на підприємство свого заступника для вирішення конфліктної ситуації та повідомити про це кременчужан через ЗМІ.

Друге питання від журналістів стосувалось можливості зняття у районі обмежень для проведення у школах випускного вечора.

- Ми живимо у військовий час. Цього року у школах не було у звичному форматі «останніх дзвоників». Я вважаю, що ми виховували у своїх дітей почуття патріотизму, співучасті… Враховуючи, що йде війна, що багато батьків випускників наразі знаходяться на фронті, доцільно й випускні вечори проводити більш скромно. Мені б хотілося, що батьки та самі випускники прийняли щодо цього зважені рішення. Це вимоги часу. А щодо «комендантської години» - то її заради випускників відміняти не будуть. До речі, сонце зараз сходить близько п’ятої, а комендантська година закінчується о 5.00. Тож, при бажанні можна зустріти світанок нічого не порушуючи, - зазначив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район випускники Випускний поліція
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