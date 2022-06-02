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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Світлану Ференець

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 743

 

31 травня жінка вийшла з санаторію у Миргороді та до цього часу не повернулася

Інформація про зникнення Світлани Ференець надійшла до Миргородського райвідділу поліції 31 травня о 20.00 від її сина. За його словами, жінка близько 16.00 вийшла з санаторію у Миргороді та до цього часу не повернулася.

Прикмети жінки: на вигляд 60-65 років, худорлявої статури, темне волосся з сивиною, блакитні очі.

На момент зникнення була одягнута у темно-синю куртку, бежевий светр з коміром, чорну спідницю, взута у зимові чобітки. Із собою мала червоний пакет.

Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої, повідомте її до Миргородського райвідділу поліції за номерами: 0996576303, 0953889943 або 102.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск зникла
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