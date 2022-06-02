Рашисти вдарили чотирма ракетами по Львівщині і трьома – по Сумщині: є поранені

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Ракети запускали з акваторії Чорного моря та з ворожого літака

Вчора, 1 червня, вночі у період з 22.45 по 22.55 ракетних ударів зазнали залізничні переїзди у Стрийському та Самбірському районах, що на Львівщині. Про це сповістив голова Львівської обласної державної адміністрації.

Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря.

Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення.

Є п’ять поранених (3 – у Стрийському районі, 2 – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, немає.

2 червня після опівночі під час повітряної тривоги російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Один будинок зруйнований вщент - пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах.

За попередньою інформацією, щонайменше троє людей поранені. Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні.

На місці подій працюють рятувальники.

Усі фото у матеріалі – з Сумщини