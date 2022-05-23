Українців закликають підтримати петицію щодо заборони московського патріархату

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Наразі петиція набрала 7975 голосів з 25 тисяч необхідних

У зв'язку з тим, що церква московського патріархату (УПЦ МП) підтримує росію у війні проти України, варто повністю заборонити діяльність цієї релігійної організації. Про це йдеться у петиції, зареєстрованій на відповідному сайті Кабінету Міністрів України. Також автор петиції пропонує передати майна УПЦ МП.

Станом на 22 травня петиція набрала 7975 голосів з 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, законопроєкт про заборону РПЦ у парламенті зареєструвала народна депутатка Інна Совсун (фракція «Голос»). «РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України — нашої сьогодні і наших дітей — завтра», - зазначила вона.

22 квітня на позачерговому засідання Кременчуцької міськради депутати підтримали звернення до Верховної Ради щодо підтримки вказаного законопроєкту. Вони закликали Верховну Раду України якнайшвидше розглянути законопроєкт та унеможливити вплив росії через РПЦ.

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