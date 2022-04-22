Кременчуцькі депутати підтримали ініціативу про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф

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22 квітня на позачерговому засідання Кременчуцької міськради депутати підтримали звернення до Верховної Ради щодо підтримки законопроєкту від 26 березня 2022 року №7213 року За проголосував 31 депутат. Автор проекту рішення міськради - депутатка Лариса Гориславець.

Мова йде про неприпустимість будь-якого зв'язку релігійних організацій, зареєстрованих в Україні, із Російською православною церквою (РПЦ), враховуючи повномасштабний наступ рф в Україні. Адже на сьогодні підтверджені факти юридичного зв'язку між РПЦ та Українською православною церквою.

«За таких умов існує великий ризик в церковних громадах ідеологічного впливу на прихожан, виправдання злочинів російської армії, знецінення чи заперечення геноциду українського народу, просування цінностей «руського міра», що пропагують знищення України та українського народу», - йдеться у зверненні.

У документі також вказано, що «РПЦ на чолі з предстоятелем Кирилом Гундяєвим схвалює злочини російської армії проти народу України. 13 березня 2022 року Кирило Гундяєв де-факто благословив військових армії РФ на війну проти України після літургії на свято Торжества православ'я у Москві. Зокрема, Кирило подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову. У відповідь Золотов пообіцяв очільнику PПЦ якомога швидше «зламати опір України». 3 квітня 2022 року Кирило Гундяєв виступив після літургії в храмі Воскресіння Христова (головному соборі Збройних сил РФ) та назвав «справжнім подвигом» службу російських солдатів на території України. Це відбулося вже після звільнення Ірпеня та Бучі, після того, як весь світ побачив наслідки злочинів російських солдатів на території України.

Депутати закликали Верховну Раду України «першочергово здійснити розгляд вищевказаного законопроєкту або розробити альтернативний документ, що унеможливить будь-який вплив та зв'язок держави-терориста РФ із релігійними (або іншими) організаціями в Україні. Повний текст звернення можна прочитати тут.

Нагадаємо, законопроєкт про заборону РПЦ у парламенті зареєструвала народна депутатка Інна Совсун (фракція «Голос»). «РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України — нашої сьогодні і наших дітей — завтра», - зазначила вона.