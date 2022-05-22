Мавпяча віспа: у Бельгії запровадили перший у світі карантин через випадки захворювань

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 177

За минулий тиждень у країні зафіксували чотири випадки

Бельгія стала першою країною, яка запровадила карантин для хворих на мавпячу віспу, повідомляє Лівий берег із посиланням на Politico.

Так, бельгійські органи охорони здоров'я ухвалили рішення після того, як за минулий тиждень в країні було зареєстровано чотири випадки захворювання.

Фахівці кажуть - після контакту з мавпячою віспою самоізоляція не потрібна, проте не варто втрачати пильність людям зі слабким здоров'ям.

Віспа мавп належить до того ж типу хвороб, що й віспа, має такі ж симптоми. Але вона менш смертельна, ніж звичайна віспа - рівень смертності становить менше 4%.

Попри це експерти висловили стурбованість незвичайним поширенням хвороби за межі Африки, де вона зазвичай циркулює.

Раніше стало відомо, що мавпячу віспу зафіксували в 10 країнах – в Австралії, Європі та Америці.

У ВООЗ кажуть, що рівень захворюваності на віспу мавп може зрости влітку через вечірки та фестивалі.

Як повідомили у МОЗ, у період проникнення до організму людини мавпяча віспа супроводжується такими симптомами:

гарячка,

сильний головний біль,

збільшення лімфатичних вузлів,

біль у спині, м'язах,

сильна слабкість.

Вказані симптоми можуть тривати до 5 днів, після чого починається період висипання.

"У 95%, випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла", – кажуть у МОЗ.

Крім того, у разі інфікування під час статевого контакту, первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи.