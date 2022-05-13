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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

УПЦ МП звинуватила у нападі росії на Україну Порошенка та ПЦУ

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 1 598

 Вплинути на ситуацію попросили Зеленського та Венедіктову

Українська православна церква московського патріархату звинуватила 5 Президента   Петра Порошенка та Православну церкву України у нападі росії на Україну. Про це йдеться у заяві синоду УПЦ МП від 12 травня.\

«Факти розпалювання релігійної ворожнечі та злочинні дії проти Української Православної Церкви на місцях містять ознаки диверсії  та є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України», -  йдеться в повідомленні.

Також там висловили занепокоєння, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону московського патріархату, а у низці громад це вже зробили на місцевому рівні. Такі дії там назвали «розпалюванням ворожнечі та розбрату». Вплинути на ситуацію просять Президента Володимира Зеленського та генпрокурорку Ірину Венедіктову.

«Усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства Петра Олексійовича Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України… Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну», — сказано в  заяві.

І водночас в УПЦ МП переконують, що засуджують військову агресію рф і закликають «розв’язати конфлікт за допомогою слова, а не зброї».

Нагадаємо,  законопроєкт про заборону РПЦ у парламенті зареєструвала народна депутатка Інна Совсун (фракція «Голос»). «РПЦ повинна зникнути. Це питання безпеки України — нашої сьогодні і наших дітей — завтра», - зазначила вона.

22 квітня на позачерговому засідання Кременчуцької міськради депутати підтримали звернення до Верховної Ради щодо підтримки вказаного законопроєкту. Вони закликали Верховну Раду України якнайшвидше розглянути законопроєкт та унеможливити вплив росії через РПЦ.

Ще 2 релігійні громади Московського Патріархату на Полтавщині приєдналися до Православної Церкви України

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: УПЦ МП Петро Порошенко московський патріархат
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