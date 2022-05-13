«Азов» попри все вибиває окупантів з «Азовсталі»

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 728

Бійці полку «Азов», попри значне переважання сил противника і нестачу боєприпасів, продовжують вибивати ворога з захоплених позицій на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це йдеться в повідомленні бійців на Telegram-каналі полку.

«На 78-ий день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, незважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – бійці полку «Азов» продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу «Азовсталь» .

Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння».

Раніше в Генеральному штабі повідомили, що деблокувати Маріуполь військовим шляхом складно, це може призвести до значних втрат. Там підкреслили, що підтримують зв’язок з силами оборони «Азовсталі».

На фото - офіцер управління розвідки, азовець Ілля Самойленко