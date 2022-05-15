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Кременчук, Полтавщина

Начальник Полтавської ОВА Лунін повідомив про головні події за тиждень на Полтавщині

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 373

 

Агресивна війна не оминула і цього тижня нашу область та Кременчук

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про головне за тиждень на Полтавщині.

Агресивна війна не оминула і цього тижня Полтавщину. Був удар у Карлівській громаді, а потім 12 російських ракет ударили знову по інфраструктурі Кременчука, більшість – по нафтопереробному заводу, який і так не працював. А також по ТЕЦ. Ніхто, на щастя, не постраждав.

Це найбільший обстріл за час повномасштабного вторгнення. І вже зрозуміло, що росія, по-перше, прицільно б’є по об’єктах цивільної інфраструктури і хоче залишити без тепла та гарячої води 180 тисяч жителів Кременчука. По-друге, агресор всіляко намагається завадити відновленню НПЗ навіть у далекій перспективі, щоб створити в Україні паливну кризу. Однак уряд вирішує питання постачання палива в Україну. Це важкий процес, але на війні легко не буває.

Полтавщина продовжує працювати надійним тилом. Попри війну лікарі, медичні сестри, медбрати, фельдшери, акушери, яким довелося виїхати з фронтових областей, продовжують працювати, рятувати людей, допомагати військовим і цивільним. 215 працівників медичної сфери вже працевлаштувалися в Полтавській області: 98 лікарів і 117 медсестер, медбратів та інших фахівців. Полтавщина й надалі готова приймати медиків. Медична сфера області потужна та продовжує вдосконалюватися.

Зокрема, в Полтавському обласному онкодиспансері розпочали капремонт у приміщенні, де встановлять перший в області лінійний прискорювач для високоточного лікування раку. Американське обладнання закупили ще на початку цього року. Лінійний прискорювач – це максимально ефективне й комфортне лікування раку для пацієнта. Такої апаратури не введено в експлуатацію в жодному сусідньому обласному центрі. Крім того, в онкодиспансері запрацював новий блок відеоендоскопії. Новітнє обладнання дозволяє проводити цілий комплекс обстежень та виявляти рак на ранніх стадіях. Послуги для людей безкоштовні за направленням від лікаря.

Посівна кампанія в області виходить на фінішну пряму. Наразі аграрії Полтавщини посіяли понад 1,2 млн га сільськогосподарських культур. Це понад 85% від відведених в області площ. Тобто все відбувається за планом. Багато господарств уже повністю закінчили посівну, особливо в південних районах. Так що Полтавщина свій продовольчий фронт тримає.

Область і надалі працює, як потужний гуманітарний хаб. За час війни понад 4 тисячі тонн гуманітарної допомоги роздали переселенцям на Полтавщині й відправили до Сумщини та Харківщини.

Обласна військова адміністрація продовжує видавати продуктові набори переселенцям на Полтавщині. З 19 квітня вже роздали понад 120 тисяч пакунків у 53 громадах. Наступного тижня планують видати продуктові набори переселенцям в інших громадах.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: poltava.to

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Теги: війна медицина обстріли ракети переселенці гуманітана допомога посівна
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