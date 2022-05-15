У Лубенській громаді планують відновити роботу дитсадків

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 208

З 1 червня дошкільні заклади можуть запрацювати, але не на повний день

У Лубенській територіальній громаді планують відновити роботу дитячих садків. За словами міського голови Лубен Олександра Грицаєнка, з 1 червня вони можуть запрацювати, але не на повний день.

- На наступному тижні ми проведемо комісію ТЕБ і НС і розділимо ці питання на дві частини. Перша – до 1 червня розпочнемо в певному режимі роботу садочків, мабуть, разом із батьками. А з 1 червня розпочнемо роботу дитсадків, можливо, не на повний день, — сказав Олександр Грицаєнко.

Першими збираються відкрити дошкільні заклади, які мають укриття на час повітряної тривоги або розташовані близько до бомбосховища. Щодо відновлення роботи дитсадків влада громади радитиметься з батьками, бо думки батьків з цього питання розділилися 50 на 50.

Нагадаємо, у Кременчуці дитячі садки найближчим часом не планують відкривати.