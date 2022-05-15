У Лубенській громаді планують відновити роботу дитсадків

У Лубенській територіальній громаді планують відновити роботу дитячих садків. За словами міського голови Лубен Олександра Грицаєнка, з 1 червня вони можуть запрацювати, але не на повний день.
Першими збираються відкрити дошкільні заклади, які мають укриття на час повітряної тривоги або розташовані близько до бомбосховища. Щодо відновлення роботи дитсадків влада громади радитиметься з батьками, бо думки батьків з цього питання розділилися 50 на 50.
Нагадаємо, у Кременчуці дитячі садки найближчим часом не планують відкривати.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер