Американські гаубиці М777 вже в Україні та нищать окупанта

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 204

Вже відомі і загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну

Американські гаубиці М777 вже в Україні та нищать окупанта. Озброєння передали у бойові підрозділи, тому тепер окупанти отримують справжній «джекпот» у вигляді трьох сімок.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний висловив щиру вдячніть американському народу від наших артилеристів, сказавши:

- Мої хлопці знають ціну артилерії!

Вже відомі і загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну: