Американські гаубиці М777 вже в Україні та нищать окупанта
Сьогодні, 12:16Переглядів: 204
Вже відомі і загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну
Американські гаубиці М777 вже в Україні та нищать окупанта. Озброєння передали у бойові підрозділи, тому тепер окупанти отримують справжній «джекпот» у вигляді трьох сімок. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний висловив щиру вдячніть американському народу від наших артилеристів, сказавши:
- Мої хлопці знають ціну артилерії!
Вже відомі і загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну:
особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1220 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
артилерійських систем – 555 (+4) од,
РСЗВ - 195 (+0) од,
засоби ППО - 89 (+1) од,
літаків – 200 (+0) од,
гелікоптерів – 164 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
крилаті ракети - 95 (+0),
кораблі/катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,