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Американські гаубиці М777 вже в Україні та нищать окупанта

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 204

 

Вже відомі і загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну

Американські гаубиці М777 вже в Україні та нищать окупанта. Озброєння передали у бойові підрозділи, тому тепер окупанти отримують справжній «джекпот» у вигляді трьох сімок.
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний висловив щиру вдячніть американському народу від наших артилеристів, сказавши:

- Мої хлопці знають ціну артилерії!

Вже відомі і загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну:

  • особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,
  • артилерійських систем – 555 (+4) од,
  • РСЗВ - 195 (+0) од,
  • засоби ППО - 89 (+1) од,
  • літаків – 200 (+0) од,
  • гелікоптерів – 164 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
  • крилаті ракети - 95 (+0),
  • кораблі/катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
  • спеціальна техніка - 42 (+0).
Українські артилеристи будуть відправляти окупантів на концерти Кобзона натівськими гаубицями
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія

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Теги: втрати війна Росія озброєння
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