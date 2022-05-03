Українські артилеристи будуть відправляти окупантів на концерти Кобзона натівськими гаубицями

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 484

Україна вже отримала більше половини з 90 гаубиць М777 з пакета допомоги США

За інформацією Пентагону, 2 травня закінчився курс навчання солдатів ЗСУ. Понад 200 артилеристів зможуть використовувати гаубиці від американських союзників. Українські військові освоїли курс підготовки на гаубицях М777.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

- Понад 170 українських військових навчалися використовувати М777, а ще понад 50 завершать навчання сьогодні, 2 травня, - заявив представник Пентагону.

Варто зазначити, що частина цих гаубиць вже передана ЗСУ, а на підході ще боєзапас з Канади, Австралії, та інших країн, які підтримують Україну у протистоянні російському агресору.

Зазначимо, що 155 мм калібр, які мають ці артилерійські системи, вважається «натівським» У росії та Україні, використовують 152-мм калібр радянської армії. Саме такими снарядами зараз завдають удари обидві сторони.

Тому в пакеті допомоги від США на додаток до 90 гаубиць є ще 144 тисячі снарядів калібру 155-мм, а також тягачі для транспортування гаубиць.

- Цього буде достатньо, щоб забезпечити артилерією п’ять українських батальйонів для можливого застосування на Донбасі, - зазначають у Пентагоні.

Додамо, що 155-мм гаубиці мають більшу дальність стрільби у порівнянні з 152-мм.

- Артилерії потрібно багато. Зараз триває не війна танків, бо росіяни після великих втрат відмовилися від масового використання танків. Вони зрозуміли, що в нас величезна кількість протитанкових засобів – Javelin, NLAW, гранатомети зі всієї Європи. Тому росіяни вирішили скористатися власною перевагою в повітрі та артилерії. Тому нам потрібна артилерія, яка стріляє дальше та влучніше. Артилерія, калібром 155 мм, стріляє дальше десь на 20%, ніж артилерія, калібром 152 мм., що знаходиться на озброєнні в окупантів. Та й самі снаряди 155 мм. мають більше вогневе враження. Якщо дивитися навіть по масових показниках, то вони більші, ніж російські, і завдають більшої шкоди супротивнику. Тобто, якщо контрбатарейна боротьба, то той, у кого є 155-міліметрові, має перевагу, – пояснив перевагу натівської зброї військовий експерт Михайло Жирохов.

США вже доставили в Україну більше половини з передбачених пакетом допомоги 90 сучасних гаубиць М777 калібру 155 мм, які посилять обороноздатність ЗСУ.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє CNN.

- Станом на сьогодні, не вказуючи точної кількості, більше половини цих гаубиць знаходяться в Україні, – сказав Кірбі.

У Міноборони США показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну.

Про те, що українські бійці опановують західну зброю повідомив і міністр оборони України Олексій Резніков.

- Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм. До речі, вже є цікавий досвід. Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя», – написав Резніков у Facebook.

Гаубиця M777 – це британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів, яка може вести вогонь з максимальною дальністю на 30+ км. Розрахунок гаубиці складає лише п’ять осіб. M777 має цифрову систему управління вогнем.

Тож, скоро артилерійські дуелі на фронті будуть виглядати інакше.