У Кременчуці поблизу стадіону знайшли гранату: поліція проводить перевірку

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 2

Поліція нагадує, що треба робити при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів

Сьогодні близько 8-ї години ранку до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції зателефонував кременчужанин, який повідомив про те, що він знайшов предмет, зовні схожий на гранату. Чоловік виявив небезпечний предмет поблизу стадіону на проспекті Свободи у Кременчуці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті із посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

На місце знахідки негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Кременчука та наряди патрульної поліції. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили з місця події гранату Ф-1 та запал до неї. Наразі слідчі з’ясовують походження вибухонебезпечного предмета.

За фактом виявлення боєприпасу слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.