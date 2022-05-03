У Кременчуці поблизу стадіону знайшли гранату: поліція проводить перевірку

Сьогодні близько 8-ї години ранку до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції зателефонував кременчужанин, який повідомив про те, що він знайшов предмет, зовні схожий на гранату. Чоловік виявив небезпечний предмет поблизу стадіону на проспекті Свободи у Кременчуці.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті із посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
На місце знахідки негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Кременчука та наряди патрульної поліції. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили з місця події гранату Ф-1 та запал до неї. Наразі слідчі з’ясовують походження вибухонебезпечного предмета.
За фактом виявлення боєприпасу слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
- Шановні громадяни! Поліція нагадує, що при виявленні підозрілого предмета потрібно суворо дотримуватись заходів особистої безпеки. Зокрема:
у жодному разі не чіпати знайдених боєприпасів;
негайно відійти на безпечну відстань;
повідомити про знахідку службу 102 або 101.
Інформуємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер у Facebook Поліція Полтавської області, - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Полтавщини.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер