Завтра Кременчук попрощається із померлим військовим Сергієм Бубновим

30 квітня у віці 49 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Сергія Володимировича Бубнова. Сергій мобілізований у 2014 році Указом Президента України «Про часткову мобілізацію».
З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Мав статус «Учасник бойових дій».
Залишились мати, дужина та син.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання відбудеться 4 травня, а саме:
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер