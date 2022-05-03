Завтра Кременчук попрощається із померлим військовим Сергієм Бубновим

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30 квітня у віці 49 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Сергія Володимировича Бубнова. Сергій мобілізований у 2014 році Указом Президента України «Про часткову мобілізацію».

З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Мав статус «Учасник бойових дій».

Залишились мати, дужина та син.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання відбудеться 4 травня, а саме: