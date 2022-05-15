13 травня в зоні бойових дій загинув кременчужанин Володимир Петухов Vladimir Neskagu, який віддав своє життя в ім’я України, її свободи, суверенітету та нашої безпеки. Про це повідомляють його близькі у фейсбуці.
Вісім років тому, Володимир за покликом серця вступив до лав Збройних Сил України, щоб стати на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави.
У цей скорботний день всі друзі та знайомі сумують і співчувають матері та близьким родичам Володимира.
Світла пам'ять Герою!
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер