13 травня в зоні бойових дій загинув кременчужанин Володимир Петухов

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13 травня в зоні бойових дій загинув кременчужанин Володимир Петухов Vladimir Neskagu , який віддав своє життя в ім’я України, її свободи, суверенітету та нашої безпеки. Про це повідомляють його близькі у фейсбуці.

Вісім років тому, Володимир за покликом серця вступив до лав Збройних Сил України, щоб стати на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави.

У цей скорботний день всі друзі та знайомі сумують і співчувають матері та близьким родичам Володимира.

Світла пам'ять Герою!