Гороскоп на наступний тиждень: чого чекати знакам Зодіаку

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 297

Овен (21.03-20.04)

Стережіться службових романів, бо саме зараз вони можуть на корені занапастити вашу кар'єру. Бажано переглянути свій стиль поведінки, можливо – змінити імідж. Намагайтеся вести себе адекватно ситуації. У вихідні можна зробити набагато більше, ніж запланували. Сприятливий день – понеділок, несприятливий день – середа.

Телець (21.04-21.05)

Багато справ, що вступили у фазу закінчення, благополучно завершаться на вашу користь. Не уникайте спілкування, тому що будь-які контакти можуть виявитися дуже сприятливими. Не слід показувати оточуючим ступінь своєї вразливості, тому що вашою слабкістю можуть скористатися. Вихідні розвернуть вас до господарських клопотів, почасти набридлих, але вражаючих за результатами. Сприятливий день – понеділок, несприятливий день – четвер.

Близнюки (22.05-21.06)

Намагайтеся стежити, кому і що ви кажете, - велика можливість зіткнутися з ефектом «зіпсованого телефону». Тому всі заплутаються і залишаться вкрай незадоволені один одним. Вихідні присвятіть створенню домашнього затишку та комфорту. Сприятливий день – вівторок, несприятливий день – середа.

Рак (22.06-23.07)

У вас з'являться сили для нових звершень. Багатство ідей допоможе проявити себе як лідер, заодно розкрити свої організаторські здібності. Тиждень буде насичений контактами, поїздками, зустрічами та спілкуванням. У вихідні дні обов'язково знайдіть час для старих друзів, бажано – побільше. Сприятливий день - середа, несприятливий день - вівторок.

Лев (24.07-23.08)

Тиждень може виявитися неоднозначним. Начальству може не сподобатися ваше свавілля і зайнятість не у справі в робочий час, тому будьте обережнішими. Середина тижня може принести вам бажаний успіх. До вихідних у сім'ї відновиться атмосфера довіри та взаєморозуміння. Сприятливий день – середа, несприятливий день – понеділок.

Діва (24.08 – 23.09)

Ви здивуєте оточуючих. Намагайтеся лише, щоб їхні емоції з цього приводу були захоплюючі, а не обурені. У вас з'явиться шанс підняти свій авторитет і порозумітися навіть з людьми, з якими важко домовитися. Якщо вам вдасться узгодити свої дії з близькими, ви зможете досягти небувалих висот. Сприятливий день - п'ятниця, несприятливий день – середа.

Терези (24.09-23.10)

Доля випробовуватиме вас на міцність, проте ви легко подолаєте перешкоди, особливо якщо не звертатимете уваги на плітки та чутки. Не варто боятися змін, намагайтеся відмовитися від відсталості старих уявлень. У вихідні уникайте незручних ситуацій та намагайтеся стримуватися. Сприятливий день – середа, несприятливий день – вівторок.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ви можете сміливо розширювати свій бізнес або приступати до нового виду діяльності. Потрібно досить часто вдаватися до компромісних рішень: талант дипломата цінуватиметься більше, ніж принциповість. Бажано не вплутуватися в інтриги проти начальства, інакше доведеться шукати нове місце роботи. У вихідні намагайтеся не відмовляти у допомозі та готуйтеся її запропонувати, якщо відчуєте, що той, хто її потребує, соромиться вас попросити про це. Сприятливий день вівторок, несприятливий день – четвер.

Стрілець (23.11-21.12)

Зросте навантаження інтелектуального характеру і вам знадобиться більше відповідальності. Можливе покращення відносин з родичами. Вихідні сприятимуть прийняттю конструктивних рішень та здійсненню активних дій. Сприятливий день - субота, несприятливий день – понеділок.

Козеріг (22.12-20.01)

Тримайте себе в руках, оскільки прояви азарту тепер зовсім недоречні. Втім, як і образливість з амбітністю. Будете пожинати плоди своєї праці трохи пізніше. Ваші прозорливість та інтуїція виявляться на висоті, наділивши вас здатністю уникати конфліктних ситуацій у вихідні. Сприятливий день - середа, несприятливий день – четвер.

Водолій (21.01-19.02)

Вам знадобляться передбачливість та вміння миттєво приймати рішення. Відносини з начальством можуть виявитися напруженими, і це може вилитися у претензії та виникнення конфліктної ситуації. У вихідні приділіть увагу рідним та близьким. Сприятливий день – субота, несприятливий день – понеділок.

Риби (20.02-20.03)

Обережніше з невиконаними зобов'язаннями – вони можуть створити безліч проблем у найближчому майбутньому та призвести до серйозних помилок у професійній сфері. Проявіть дружні почуття до оточуючих і до вас прийде така необхідна підтримка. Можлива плідна розмова з начальством, що відкриває перед вами нові перспективи. У вихідні вибирайтеся до друзів на вечірку: весела компанія розвіє сумні думки. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – вівторок.