Кременчужанка організувала в Польщі мітинг на підтримку захисників «Азовсталі»

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14 травня на площі Солідарності у польському місті Щецині біля пам’ятника Ангелу свободи та символу Воюючої Польщі зібралося кілька сотень українців (у тому числі дружини та сім’ї воїнів із заводу «Азовсталь») та поляків, щоб підтримати захисників Маріуполя. Про це повідомляють польські ЗМІ Radio Szczecin та 24Kurier . Однією з організаторок заходу стала кременчужанка Яна Кириченко.

Люди звернулися до Організації Об’єднаних Націй, Червоного Хреста та світових лідерів з проханням допомогти евакуювати всіх солдатів із заводу. На площі під час мирного мітингу звучали гімн України та народні українські пісні.

– Ми будемо виходити стільки разів, скільки буде потрібно. Ми будемо кричати про це стільки, скільки потрібно. Поки нас не зрозуміють. У тих умовах, які вони є, вижити неможливо. Це наші герої, наші воїни, які є щитом для всієї України, ми повинні їх врятувати, – заявили демонстранти на площі Солідарності. – «Азовсталь» бореться за нас – ми боремося за «Азовсталь»!