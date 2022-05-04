13 обшуків у криміналітету Полтавщини: знайшли зв'язки зі злочинним світом рф

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 1 039

Третього травня оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі та спецпризначенці поліції Полтавщини провели 13 обшуків у представників криміналітету регіону, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Обшуки проводили для встановлення причетності до поширення злочинного впливу в регіоні. За попередньою інформацією, деякі з тих, у кого проводили обшуки, мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу рф, у тому числі «ворами в законі». Ці особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які можуть впливати на криміногенну ситуацію в регіоні.

Так, правоохоронці виявили та вилучили автомати, пістолети, набої, мачете, наркотичні засоби, мобільні телефони, електронні носії інформації, а також чорнові записи.

Крім того, «кримінального авторитета» - громадянина Вірменії – примусово видворено за межі України. Він уже був засуджений за скоєння тяжкого злочину на території України й під час відбування покарання отримав від лідерів злочинного світу певний статус – «смотрящий» за виправною установою Полтавщини. Йому було заборонено відвідувати Україну упродовж трьох років.

Нагадаємо, у середині квітня Департамент стратегічних розслідувань на Полтавщині викрив білоруське підприємство, власниками якого були росіяни. Прибуток від роботи з України відправляли на підтримку російської армії.