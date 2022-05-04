Вони розпалюють мужні серця та дарують надію: дітки Кременчука тримають малювальний фронт

Кременчуцькі дітлахи та вимушені переселенці малюють жовто-блакитні серця, танчики, голубів миру, родини та слова підтримки для українських військових. Дітки малюють як самі, так і за підтримки вихователів, волонтерів та у дитячих центрах.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з керівником дитячого центру «Щастя» Анною Сніщенко, яка надала дитячі малюнки для підтримки військових.
Ви та ваші дітки можуть долучитися для підтримки військових. Для цього необхідно намалювати малюнок або написати листа та передати їх через волонтерів. У Кременчуці в багатьох районах є волонтерські пункти, які із задоволенням передадуть дитячі малюнки для наших захисників.
Кожен з нас, на своєму фронті, наближає перемогу України!
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер