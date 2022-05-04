Вони розпалюють мужні серця та дарують надію: дітки Кременчука тримають малювальний фронт

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 201

Малюнки підтримують військових як у Кременчуці так і на передових позиціях

Кременчуцькі дітлахи та вимушені переселенці малюють жовто-блакитні серця, танчики, голубів миру, родини та слова підтримки для українських військових. Дітки малюють як самі, так і за підтримки вихователів, волонтерів та у дитячих центрах.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з керівником дитячого центру «Щастя» Анною Сніщенко, яка надала дитячі малюнки для підтримки військових.

- Ми з дітками проводили благодійні свята, як для кременчужан так і діток переселенців. Вхідним квитком був малюнок для військових Збройних сил України, - розповіла Анна.

Ви та ваші дітки можуть долучитися для підтримки військових. Для цього необхідно намалювати малюнок або написати листа та передати їх через волонтерів. У Кременчуці в багатьох районах є волонтерські пункти, які із задоволенням передадуть дитячі малюнки для наших захисників.

Кожен з нас, на своєму фронті, наближає перемогу України!