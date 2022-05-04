Кременчук з області отримав більше 43 тонн гуманітарної допомоги, - Лунін

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Це одяг, засоби гігієни та продукти

Для переселенців Кременчука передано 43,3 тонни гуманітарної допомоги, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін. Це одяг, засоби гігієни та харчі.

«На Полтавщині найбільше переселенців в обласному центрі та Кременчуці. Тому передали понад 80 тонн продуктів харчування до Полтавської та Кременчуцької міських громад, – розповів Дмитро Лунін. – Для переселенців у Полтаві передано 37,4 тонни продуктів, а для переселенців у Кременчуці – 43,3 тонни», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом цього тижня набори для переселенців видають у всіх 56 громадах області.