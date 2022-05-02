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Кременчук, Полтавщина

Третього травня видаватимуть продуктові набори для переселенців у 6 громадах (адреси)

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 181

 Протягом тижня набори можна буде отримати у 60 громадах області

Завтра, 3 травня, Обласна військова адміністрація видаватиме продуктові набори для переселенців, які живуть у  Терешківській, Мачухівській, Щербанівській, Чорнухинській, Семенівській, Шишацькій громадах, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Набір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщена особа (ВПО) в управліннях соцзахисту після 24 лютого 2022 року. 

Так, один набір видаватимуть одній людині - при собі мати документ, що посвідчує особу; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.  Також одна людина може отримати продуктові набори на всю родину- при собі мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї. 

 

За вказаними нижче адресами переселенців запрошують з 9:00 до 17:00. 

село Мачухи, вул. Історична,1 (Будинок культури);

село Розсошенці, вул. Шкільна, 18 (Розсошенська гімназія);

селище Семенівка, вул. Шевченка, 15 (Заклад загальної середньої освіти №1);

село Терешки, вул. Шевченка, 9а (Терешківський ліцей);

селище Чорнухи, вул. Центральна, 49 (ліцей імені Г.С. Сковороди);

селище Шишаки, вул. Павлика, 34 (Шишацький обласний науковий ліцей).

Дмитро Лунін також зазаначив, що протягом цього тижня стане відомо,  коли та в якій громаді видаватимуть проднабори. Їх отримають переселенці в усіх 60 громадах області.

З початку роботи центрів видачі в Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах та Горішніх Плавнях уже роздали понад 50 тисяч пакунків.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Дмитро Лунін

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Теги: переселенці продуктові набори Полтавська ОВА Дмитро Лунін
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