«Завойовував перші місця зі стрільби з танку»: Кременчук провів в останню путь бійця Ігоря Молодця

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 740

Сьогодні, 2 травня, у Кременчуці попрощалися із військовим, старшим солдатом Ігорем Вікторовичем Молодцем, який загинув 9 квітня на Харківщині. Тривалий час не могли попрощатися з Ігорем, через інтенсивні бойові дії на Харківщині.

Щоб попрощатися з сином старенька мати приїхала до Кременчука за 300 км з Кіровоградської області, звідки Ігор родом.

- Ігор тривалий час працював на нашому нафтопереробному заводі. А коли розпочався повномасштабний наступ, 24 лютого, він у перших рядах був мобілізований. У складі 3-ї танкової бригади захищав Харків. 9 квітня загинув в районі Лозової, поблизу села Вірнопілля. Тривалий час його не мали можливості дістати, адже там йшли бої. Буквально два дні тому вдалося забрати тіло Ігоря. Спочатку його привезли до Дніпра, згодом до Кременчука, - розповів військовий Художник. – Він був добрим хлопцем. Багато працював для своєї сім’ї, але війна перервала. Залишилася вдова, мати та дві доньки.

Ігор народився 2 серпня 1969 року на Кіровоградщині. Працював на нафтопереробному заводі. Товариш Геннадій розповів, що Ігор був хорошим працівником, другом та стрілком, який отримував найвищі бали на військовій підготовці. Саме у військооматі Геннадій бачив Ігоря востаннє.

Друг Геннадій

- Знав Ігоря понад 15 років. Це мій хороший друг. Дзвонив один одному кожен день й питали чи все добре. 8 квітня після обіду з Ігорем не було зв’язку, я почав хвилюватися написав смс-ку доньці Ігоря, бо почав хвилюватися за нього. А вона відповіла, що його вже немає, - розповів друг Геннадій. – Ігор був хорошим роботягою та сім’янином. Ігор коли пішов у військкомат, то навіть паспорта з собою не взяв. Лише показав, що завойовував перші місця зі стрільби з танку. Його одразу забрали. Він був професіоналом своєї справи, розумівся у машинах, у нього всі 5 були у військовому квитку зі стрільби.





Доньки, дружина та матір схилилися над домовиною Ігоря, яке було огорнуте у жовто-блакитний стяг

Прощання з військовим Ігорем відбулося у Міському палаці культури. Віддати останню шану захиснику України прийшли колеги по роботі, друзі, рідні, представники міської влади та небайдужі кременчужани. Люди утворивши коридор, встали на одне коліно та віддали шану Герою та його рідним, матері, дружині та двом дітям.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Ігоря Молодця у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.