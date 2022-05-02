«Завойовував перші місця зі стрільби з танку»: Кременчук провів в останню путь бійця Ігоря Молодця

Сьогодні, 2 травня, у Кременчуці попрощалися із військовим, старшим солдатом Ігорем Вікторовичем Молодцем, який загинув 9 квітня на Харківщині. Тривалий час не могли попрощатися з Ігорем, через інтенсивні бойові дії на Харківщині.
Щоб попрощатися з сином старенька мати приїхала до Кременчука за 300 км з Кіровоградської області, звідки Ігор родом.
Ігор народився 2 серпня 1969 року на Кіровоградщині. Працював на нафтопереробному заводі. Товариш Геннадій розповів, що Ігор був хорошим працівником, другом та стрілком, який отримував найвищі бали на військовій підготовці. Саме у військооматі Геннадій бачив Ігоря востаннє.
- Знав Ігоря понад 15 років. Це мій хороший друг. Дзвонив один одному кожен день й питали чи все добре. 8 квітня після обіду з Ігорем не було зв’язку, я почав хвилюватися написав смс-ку доньці Ігоря, бо почав хвилюватися за нього. А вона відповіла, що його вже немає, - розповів друг Геннадій. – Ігор був хорошим роботягою та сім’янином. Ігор коли пішов у військкомат, то навіть паспорта з собою не взяв. Лише показав, що завойовував перші місця зі стрільби з танку. Його одразу забрали. Він був професіоналом своєї справи, розумівся у машинах, у нього всі 5 були у військовому квитку зі стрільби.
Прощання з військовим Ігорем відбулося у Міському палаці культури. Віддати останню шану захиснику України прийшли колеги по роботі, друзі, рідні, представники міської влади та небайдужі кременчужани. Люди утворивши коридор, встали на одне коліно та віддали шану Герою та його рідним, матері, дружині та двом дітям.
Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Ігоря Молодця у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер