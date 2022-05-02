Воїнам на передову з Видавничого дому «Приватна газета» передали смачненького

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Вчора, 1 травня, для добровольців 17 сотня ДУК ПС - Полтавщина передали допомогу з видавничого дому «Приватна газета». Купа гостинців днями відправиться на схід до наших захисників.

Військовим передали продукти харчування, ліки, а також 2 тонни води, які для директора ВД «Приватна газета» Сергія Кулясова надав директор КЗТВ Вячеслав Яворський. Більша частина продуктів відправилася у Донецьку область на передову до наших хлопців.

Дякуємо небайдужим кременчужанам, які приносять до редакції продукти харчування. Також від магазину «Принцип» передали шоколад, а з Власівки містяни відправили кашу з м'ясом. Дівчата з Ukraine Смак напекли та насмажили пиріжки.

Для військових та мешканців звільнених міст потрібно:

олія,

борошно,

картопля,

капуста,

морква,

цибуля,

печиво,

консерви,

чай, кава,

швидкі каші,

супи,

тушонка,

макарони,

крупи,

вода в будь-якій тарі,

смаколики будь-які для хлопців

цукор

Ми працюємо з 9.00 до 15.00, з понеділка до п'ятниці, за адресою вул. Шевченка, 50А (редакція видавничого дому «Приватна газета»). Контактна особа Ольга Борзіна 067-814-22-21.