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Кременчук, Допомога військовим

Воїнам на передову з Видавничого дому «Приватна газета» передали смачненького

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 218

 

Допомогу до редакції приносять небайдужі кременчужани

Вчора, 1 травня, для добровольців 17 сотня ДУК ПС - Полтавщина передали допомогу з видавничого дому «Приватна газета». Купа гостинців днями відправиться на схід до наших захисників.

Військовим передали продукти харчування, ліки, а також 2 тонни води, які для директора ВД «Приватна газета» Сергія Кулясова надав директор КЗТВ Вячеслав Яворський. Більша частина продуктів відправилася у Донецьку область на передову до наших хлопців. 

Дякуємо небайдужим кременчужанам, які приносять до редакції продукти харчування. Також від магазину «Принцип» передали шоколад, а з Власівки містяни відправили кашу з м'ясом. Дівчата з Ukraine Смак напекли та насмажили пиріжки. 

Для військових та мешканців звільнених міст потрібно:

  • олія,
  • борошно,
  • картопля,
  • капуста,
  • морква,
  • цибуля,
  • печиво,
  • консерви,
  • чай, кава,
  • швидкі каші,
  • супи,
  • тушонка,
  • макарони,
  • крупи,
  • вода в будь-якій тарі,
  • смаколики будь-які для хлопців
  • цукор

Ми працюємо з 9.00 до 15.00, з понеділка до п'ятниці, за адресою вул. Шевченка, 50А (редакція видавничого дому «Приватна газета»). Контактна особа Ольга Борзіна 067-814-22-21.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: допомога військові
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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