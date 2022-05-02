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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Голод не повинен бути зброєю»: рф заблокувала 4,5 млн тонн зерна в українських портах – ООН

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 16

Різке зростання цін та перебої з поставками поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає

Майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського військового вторгнення.

Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, інформує Радіо Свобода з посиланням на агентство dpa.

До початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи. Багато країн залежать від постачання української пшениці, зазначають в ООН.

- Голод не повинен бути зброєю, – сказав Фрік. Він закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом’якшити глобальну продовольчу кризу.

Країни заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12%. Це стало рекордом із 1990 року.

Різке зростання цін та перебої з поставками поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок хліба, який вони отримують за субсидіями, та дешевої локшини.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна зерно голод геноцид
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