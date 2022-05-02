«Голод не повинен бути зброєю»: рф заблокувала 4,5 млн тонн зерна в українських портах – ООН

Різке зростання цін та перебої з поставками поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає
Майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського військового вторгнення.
Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, інформує Радіо Свобода з посиланням на агентство dpa.
До початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи. Багато країн залежать від постачання української пшениці, зазначають в ООН.
Країни заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12%. Це стало рекордом із 1990 року.
Різке зростання цін та перебої з поставками поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок хліба, який вони отримують за субсидіями, та дешевої локшини.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер