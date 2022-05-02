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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

ДБР затримало помічників Киви - готували провокації в Одесі

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 80

 Масові акції  фінансувала політична партія  ОПЗЖ

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб екснардепа з Полтави Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції із залученням тітушок та дестабілізувати ситуацію на Одещині, повідомляє ДБР.

Одного з них затримали на Одещині. За даними слідства, чоловік відповідав за збір    «спортсменів» в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни на замовлення Киви.

 Вказано, що інший посіпака Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір тітушок, які охороняли представників ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. При цьому, як зазначають у ДБР, масові акції фінансувались представниками ОПЗЖ.

Наразі слідство встановило три десятки тітушок, яких керівництво політичної партії ОПЗЖ використовувало у якості силового блоку.

Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Нагадаємо, за зверненням Державного бюро розслідування суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

18 квітня 2022 року стало відомо, що Державне бюро розслідуівнь на Полтавщині викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ДБР Джерело відео: ДБР

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Теги: Ілля Кива Одеса провокації ДБР
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