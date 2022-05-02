Дітей-переселенців запрошують на безкоштовні майстер-класи

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 98

У Кременчуці для дітей-переселенців проводять безкоштовні майстер-класи. Діти робили зайчиків з фетру, а також малювали соняхи. Молодіжний Парламент Кременчука запрошує на творчі майстер-класи дітей вимушених переселенців в четвер 5 травня о 12.00,14.00, 16.00.

Після заповнення анкети, вам перезвонить волонтер та здійснить запис на відповідний майстер-клас.

Вік учасників: на кожен майстер-клас окремий, деталі на фото.

Кількість учасників обмежена, запис на творче заняття через заповнення анкети за посиланням.

Заняття проводить: викладачі Будинку дитячої та юнацької творчості та Герасимчук Вікторія