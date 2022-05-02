Дітей-переселенців запрошують на безкоштовні майстер-класи

У Кременчуці для дітей-переселенців проводять безкоштовні майстер-класи. Діти робили зайчиків з фетру, а також малювали соняхи. Молодіжний Парламент Кременчука запрошує на творчі майстер-класи дітей вимушених переселенців в четвер 5 травня о 12.00,14.00, 16.00.
Після заповнення анкети, вам перезвонить волонтер та здійснить запис на відповідний майстер-клас.
Вік учасників: на кожен майстер-клас окремий, деталі на фото.
Кількість учасників обмежена, запис на творче заняття через заповнення анкети за посиланням.
Заняття проводить: викладачі Будинку дитячої та юнацької творчості та Герасимчук Вікторія
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер