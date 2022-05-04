До 9 травня Інститут Національної пам'яті створив нове гасло. Червоний мак залишається

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 406

Український інститут національної пам'яті (УІНП) створив оновлений слоган для Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначають в Україні 8 та 9 травня.

«Традиційне гасло цих пам’ятних днів #ПамятаємоПеремагаємо цього року на державному рівні дещо видозмінене і звучить так: «Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!». А незмінним символом пам'яті залишається червоний мак», - повідомили в УІНП.

Зазначається, що восьмий рік поспіль на державному рівні впроваджують європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. Цього року Україна наближається до пам'ятних дат в умовах повномасштабної військової агресії росії, яка посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, на саме існування українців, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі.

«Для українців протистояння російській агресії – це боротьба за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда, який заради досягнення мети не гребує ані воєнними злочинами, ані злочинами проти людства. У 1939–1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму», - впевнені в УІНП.