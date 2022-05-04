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Кременчук, Воины света

У Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим бійцем Ярославом Тараном

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 91

 

Вічна пам'ять Герою!

Сьогодні, 4 травня, у Горішніх Плавнях провели в останню путь військового Ярослава Тарана. Боєць Ярослав Михайлович Таран загинув 1 травня на Харківщині. 

Загинув ще один боєць з Кременчуччини Ярослав Таран

Народився Ярослав Таран 6 березня 1972 року у Києві. Навчався у загальноосвітній школі №3. У 1987-1991рр. навчався в Комсомольському гірничо-металургійному технікумі за спеціальністю «відкрита розробка родовищ корисних копалин», отримав кваліфікацію гірничий технік. У 1991-1992рр. проходив службу у лавах Збройних сил України.

Ярослав Михайлович багато років пропрацював на ПрАТ «Полтавський ГЗК» і ТОВ «Єристівський ГЗК». Був професіоналом своєї справи, користувався заслуженим авторитетом серед колег і друзів.

Був призваний на військову службу 4 квітня 2022 року. Загинув Ярослав у бою від ушкоджень, отриманих внаслідок артилерійського обстрілу окупантів. Поховали військового на Алеї Героїв у Горішніх Плавнях. 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна воїни світла воины света
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