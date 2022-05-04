Заступниця міністра розвитку громад оглянула Кременчуцьку ТЕЦ, яку обстріляли рашисти

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До Кременчука сьогодні, 4 травня, завітала заступниця міністр розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська. Вона оглянула Кременчуцьку ТЕЦ, яка зазнала руйнувань після обстрілу російської армії 24 квітня. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький. За інформацією міського голови, вони обговорили першочергові заходи, а також питання фінансування відбудови ТЕЦ.

- Моя мета ознайомитися з тими руйнаціями, які завдав ворог по ключових енергетичних місцях. Вчора була в Сумській області, в Охтирці, на Охтирській ТЕЦ, яка також внаслідок ворожих обстрілів була зруйнована. Які подальші дії? Звичайно органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування мають забезпечити стабільний початок та проходження опалювального сезону. Запевняю мешканців Кременчука, що будуть вжиті всі заходи для того, щоб люди були взимку з теплом. Держава фінансово підтримає відновлення критичних об'єктів інфраструктури, - запевнила Наталія Хоцянівська.