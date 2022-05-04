Дворічний запас зерна вивезли або знищили росіяни на Луганщині

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 95

Луганщина дна область в Україні де не почалася посівна

У Луганській області окупанти вже знищили або вивезли понад 100 тисяч тонн зерна. Цього б вистачило регіону на понад два роки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, з області росіяни вже вивезли щонайменше 100 тисяч зерна - це лише обсяг, який вдалося підтвердити. Ще 30 тисяч знищили в Рубіжному, де розбомбили місцеве сховище.

Водночас річна потреба Луганщини у її межах до 24 лютого 2022 року становила 60 тисяч тонн зерна, а разом з окупованими у 2014 році територіями - 240 тисяч тонн.

Понад 90% землі для роботи аграріїв було у північній частині області, яку окупували у 2022 році. Ці території забезпечували область у зерні й до 2014 року.

За словами Гайдая, Луганщина стала єдиним регіоном, де досі не розпочали посівну кампанію.

- Бо росіянам це не цікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед? Хліба немає зараз і поки що не передбачається. росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду, - резюмує Гайдай.

Вивезення зерна окупантами

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, окупанти вивезли на територію росії уже 400 тисяч тонн зернових із тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. З кожного із цих регіонів забрали приблизно по 100 тисяч тонн.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький каже, що на нині тимчасово окупованих територіях було близько 1,3 тисячі тонн зерна.

- Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть. А також для посіву ярих культур, - пояснив посадовець.

І додав, що така поведінка окупантів насторожує, адже вони так можуть зробити і з новим врожаєм, тому українцям загрожуватиме голод.