Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Фронтовые истории кременчужан

«Як окупанти бомбили Україну, побачив у соцмережах, тепер я тут, на передовій»: історія захисника з Полтавщини

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 16

 Військовий приїхав з Польщі, щоб боронити державу

Пресслужба Операції об’єднаних сил розповіла історію Максима з Нових Санжар, який повернувся до України з Польщі, щоб боронити рідну землю від російських загарбників. Нині він військовослужбовець окремої єгерської бригади.

- Відверто кажучи, можна було лишитись за кордоном, забути про своїх рідних та друзів… - згадує Максим. - Але ким би я тоді був? Що б тоді від мене залишилось?

Ще у 2014 році юнак родом із Нових Санжар на Полтавщині був активним учасником Революції Гідності, згодом став волонтером, вступив до «Пласту» та з часом очолив осередок організації в Полтаві. Але життя підкинуло хлопцю непрості випробування на міцність духу.

- У якийсь момент я просто вигорів, втратив віру в себе - в Україні - та поїхав заробляти гроші до Польщі, - ділиться Максим.

Про бомбардування українських міст він дізнався із соцмереж. І того ж дня, 24 лютого, був на польському мітингу в підтримку нашої країни у Вроцлаві.

Поштовхом до активної дії став Державний гімн, який лунав над мітингарями: український славень нагадав Максиму присягу пластунів і воїнів УПА, яку колись складали із хлопцями в лісовому таборі, та твердо вирішив вертатися, щоб скласти військову присягу народові України.

Не гаючи часу, він придбав квиток на перший же автобус із Вроцлава: серед пасажирів були переважно чоловіки, які також поверталися додому, і це ще більше ствердило Максима у своєму виборі.

Сьогодні він разом із побратимами, бойовими єгерами, у складі Об’єднаних сил тримає оборону на Донецькому напрямку

1
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх