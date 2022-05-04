«Як окупанти бомбили Україну, побачив у соцмережах, тепер я тут, на передовій»: історія захисника з Полтавщини

Пресслужба Операції об’єднаних сил розповіла історію Максима з Нових Санжар, який повернувся до України з Польщі, щоб боронити рідну землю від російських загарбників. Нині він військовослужбовець окремої єгерської бригади.
Ще у 2014 році юнак родом із Нових Санжар на Полтавщині був активним учасником Революції Гідності, згодом став волонтером, вступив до «Пласту» та з часом очолив осередок організації в Полтаві. Але життя підкинуло хлопцю непрості випробування на міцність духу.
Про бомбардування українських міст він дізнався із соцмереж. І того ж дня, 24 лютого, був на польському мітингу в підтримку нашої країни у Вроцлаві.
Поштовхом до активної дії став Державний гімн, який лунав над мітингарями: український славень нагадав Максиму присягу пластунів і воїнів УПА, яку колись складали із хлопцями в лісовому таборі, та твердо вирішив вертатися, щоб скласти військову присягу народові України.
Не гаючи часу, він придбав квиток на перший же автобус із Вроцлава: серед пасажирів були переважно чоловіки, які також поверталися додому, і це ще більше ствердило Максима у своєму виборі.
Сьогодні він разом із побратимами, бойовими єгерами, у складі Об’єднаних сил тримає оборону на Донецькому напрямку
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер