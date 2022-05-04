«Як окупанти бомбили Україну, побачив у соцмережах, тепер я тут, на передовій»: історія захисника з Полтавщини

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 16

Пресслужба Операції об’єднаних сил розповіла історію Максима з Нових Санжар, який повернувся до України з Польщі, щоб боронити рідну землю від російських загарбників. Нині він військовослужбовець окремої єгерської бригади.

- Відверто кажучи, можна було лишитись за кордоном, забути про своїх рідних та друзів… - згадує Максим. - Але ким би я тоді був? Що б тоді від мене залишилось?

Ще у 2014 році юнак родом із Нових Санжар на Полтавщині був активним учасником Революції Гідності, згодом став волонтером, вступив до «Пласту» та з часом очолив осередок організації в Полтаві. Але життя підкинуло хлопцю непрості випробування на міцність духу.

- У якийсь момент я просто вигорів, втратив віру в себе - в Україні - та поїхав заробляти гроші до Польщі, - ділиться Максим.

Про бомбардування українських міст він дізнався із соцмереж. І того ж дня, 24 лютого, був на польському мітингу в підтримку нашої країни у Вроцлаві.

Поштовхом до активної дії став Державний гімн, який лунав над мітингарями: український славень нагадав Максиму присягу пластунів і воїнів УПА, яку колись складали із хлопцями в лісовому таборі, та твердо вирішив вертатися, щоб скласти військову присягу народові України.

Не гаючи часу, він придбав квиток на перший же автобус із Вроцлава: серед пасажирів були переважно чоловіки, які також поверталися додому, і це ще більше ствердило Максима у своєму виборі.

Сьогодні він разом із побратимами, бойовими єгерами, у складі Об’єднаних сил тримає оборону на Донецькому напрямку