Понад 200 потенційно небезпечних об’єктів перевірили поліціянти Полтавщини

Як діяти при виявлені вибухонебезпечних предметів
Із початку широкомасштабної військової агресії російської федерації проти України працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили 201 службовий виїзд, під час яких перевірено 208 об’єктів.
Під час перевірки виявлено 19 вибухонебезпечних предметів. Усі вони ідентифіковані та знешкоджені, а їх залишки зібрані як речові докази воєнних злочинів.
- В умовах війни закликаємо громадян бути особливо пильними й обережними. У разі виявлення підозрілого предмета рекомендуємо негайно повідомити про знахідку поліцію, ДСНС, Збройні сили України або тероборону. У жодному разі не чіпайте такі предмети, не намагайтеся переміщувати їх або змінювати положення. Дотримуйтеся правил безпеки та бережіть себе!, - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.
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