Понад 200 потенційно небезпечних об’єктів перевірили поліціянти Полтавщини

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Із початку широкомасштабної військової агресії російської федерації проти України працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили 201 службовий виїзд, під час яких перевірено 208 об’єктів.

Під час перевірки виявлено 19 вибухонебезпечних предметів. Усі вони ідентифіковані та знешкоджені, а їх залишки зібрані як речові докази воєнних злочинів.