Чотирилапі прикордонники в Україні отримали бронежилети зі США

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 293

У новій амуніції собаки все одно виглядають дуже мило :)

Поліцейські-кінологи зі США передали українським прикордонникам бронежилети для службових собак. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

За кордоном чотирилапі поліцейські, прикордонники та сапери обов'язково мають бронежилети. Тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, будуть захищені.

Такий жилет не заважає рухатися, захищає собаку від уламків, вогнепальної та холодної зброї, від ударів камінням та палицями.

У новій амуніції собаки все одно виглядають дуже мило :)

Разом до перемоги! Слава Україні!