Чотирилапі прикордонники в Україні отримали бронежилети зі США

Поліцейські-кінологи зі США передали українським прикордонникам бронежилети для службових собак. Про це інформує Державна прикордонна служба України.
За кордоном чотирилапі поліцейські, прикордонники та сапери обов'язково мають бронежилети. Тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, будуть захищені.
Такий жилет не заважає рухатися, захищає собаку від уламків, вогнепальної та холодної зброї, від ударів камінням та палицями.
У новій амуніції собаки все одно виглядають дуже мило :)
Разом до перемоги! Слава Україні!
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер