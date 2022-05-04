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СБУ запускає чат-боти для ідентифікації зрадників і мародерів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 301

 

Якщо у вас є інормація - надайте СБУ

Служба безпеки України запускає два нові чат-боти, через які кожен громадянин матиме можливість оперативно передати правоохоронцям дані для ідентифікації зрадників і мародерів. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зокрема йдеться про чат-бот «Знайди зрадника», на який можна надіслати інформацію про людей, які співпрацювали з російськими загарбниками, а також про інтернет-агентів, які передають ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на його підтримку.

Другий чат-бот – «Стоп мародер» - призначений для збору інформації про тих, хто розкрадає чуже майно під час війни. Передані дані будуть перевірені і розміщені на створеному СБУ сайті.

Також продовжує функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War, інформація з якого вже допомогла українським захисникам завдати значних втрат російським загарбникам.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: СБУ чат-бот мародери зрадник
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