СБУ запускає чат-боти для ідентифікації зрадників і мародерів

Служба безпеки України запускає два нові чат-боти, через які кожен громадянин матиме можливість оперативно передати правоохоронцям дані для ідентифікації зрадників і мародерів. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Зокрема йдеться про чат-бот «Знайди зрадника», на який можна надіслати інформацію про людей, які співпрацювали з російськими загарбниками, а також про інтернет-агентів, які передають ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на його підтримку.
Другий чат-бот – «Стоп мародер» - призначений для збору інформації про тих, хто розкрадає чуже майно під час війни. Передані дані будуть перевірені і розміщені на створеному СБУ сайті.
Також продовжує функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War, інформація з якого вже допомогла українським захисникам завдати значних втрат російським загарбникам.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер