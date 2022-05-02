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Кременчук, Україна, Світ

«Борщ», «Реактивні гуси» і «Паляниця»: як кияни пропонують перейменувати станції метро

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 126

 Розпочинається новий етап голосування, визначені найбільш популярні варіанти

Київський метрополітен визначив найпопулярніші варіанти нових назв для пяти станцій, починається новий етап голосування, повідомляє пресслужба столичної підземки. 

Так, 1 травня завершився перший етап збору пропозицій для перейменування 5 станцій метрополітену. За словами начальника метро Віктора Брагінського, свої ідеї подали 18 812 охочих. Наразі для наступного етапу рейтингування відібрано по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. Визначити один для кожної станції можна буде  до 9 травня.

Так, Станція  «Мінська» може стати  «Варшавською» чи  «Вишгородською».  

Станцію «Героїв Дніпра» запропонували змінити на   «Героїв Маріуполя» або  «Героїв України». 

Станція   «Дружби народів» учасники онлайн пропозицій бачать як  «Ботанічну» чи  «Європейську». 

Станція  «Площа Льва Толстого» може носити назву  «Василя Стуса» чи  «Ліни Костенко». 

А для станції  «Берестейська»  надійшли такі варіанти як  «Бучанська»  та  «Варшавська».  

За словами Віктора Брагінського, серед пропозицій зустрічалися й досить екзотичні варіанти. Наприклад, для «Мінської» пропонували назви  «Борщ»,  «Реактивні гуси» та  «Тракторна».   

Станцію  «Героїв Дніпра» деякі учасники опитування бачили як станцію  «Імені Магістра Йоди» або  «Пухнастих котиків». 

“Берестейську» пропонували перейменувати в  «Паляницю», а  «Дружби народів» в  «Байрактарську» або  «Чорнобаївську». Серед варіантів для  «Героїв Дніпра» була  «Червона калина».  

Деякі варіанти повторюються або є синонімічними. Також для деяких станцій частина користувачів запропонувала лишити існуючі назви.  

Нагадаємо, у Кременчуці вже розпочався процес «дерусифіції». Він триватиме не менше не менше двох місяців.
 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Вікіпедія

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