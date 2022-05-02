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Кременчук, Допомога військовим

Військовим придбали ноутбук, тепер необхідно закрити питання колес

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 161

 

Дякуємо кременчужанам за підтримку

Волонтери з АТО-Майдан-Кременчук завдяки не байдужим кременчужанам придбали для артилеристів ноутбук. Як повідомив військовий та волонтер Леонід Харченко, ноутбук вже передали нашим військовим, які знаходяться на бойовому чергуванні.

Також наші бійці з південного напрямку звертаються із проханням придбати дві шини 530/70R21 (1300Х530-533) для КрАЗа бензовоза. Ціна питання близько 15 000 грн.

Великодній подарунок: артелеристам для роботи необхідний ноутбук
Картка ПриватБанку - 4149 6090 0685 1267.

Телефон для довідок 096-980-02-59 та 066-600-83-07.

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: допомога військові
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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