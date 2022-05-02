Військовим придбали ноутбук, тепер необхідно закрити питання колес

Волонтери з АТО-Майдан-Кременчук завдяки не байдужим кременчужанам придбали для артилеристів ноутбук. Як повідомив військовий та волонтер Леонід Харченко, ноутбук вже передали нашим військовим, які знаходяться на бойовому чергуванні.
Також наші бійці з південного напрямку звертаються із проханням придбати дві шини 530/70R21 (1300Х530-533) для КрАЗа бензовоза. Ціна питання близько 15 000 грн.
Телефон для довідок 096-980-02-59 та 066-600-83-07.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер