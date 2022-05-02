Окупанти зламали останній у підрозділі танк, аби не воювати ЗСУ

Сьогодні, 18:21 Переглядів: 571

Із 10 танків від початку війни у підрозділі нині залишився лише один. І той загарбники умисно зламали, щоб не їхати на війну

Російські окупанти ламають власну техніку, аби не воювати з українськими захисниками. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

«У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три «двухсотых» и многовато «трёхсотых» в тяжелом состоянии», – розповідає окупант своєму батьку.

Той перепитує, чи означає це, що їм немає на чому воювати. Почувши від сина ствердну відповідь, батько залишився явно задоволеним. Як пояснив молодий загарбник, із 10 танків на початку війни зараз у його підрозділі залишився лише один. І той вони умисно зламали.

«Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь», – радить батько.

«І правильно говорить. Адже за останніми даними, українські захисники знищили понад тисячу ворожих танків. І вони не зупиняться, поки повністю не очистять нашу землю!» - наголосили в СБУ.