Великодній подарунок: артелеристам для роботи необхідний ноутбук

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 194

Якщо є питання - телефонуйте Леоніду Харченку

Aртелеристам необхідний ноутбук 4-ядерний із оперативкою від 8 Gb для роботи із програмним забезпеченям артилерії. Про це повідомив волонтер та військовий Леонід Харченко.

- Ціна питання в районі 30 000 грн. Зробимо Великодній подарунок нашим захисникам разом! Картка Приватбанку 4149 6090 0685 1267. Довідки за номерами телефоні 0969800259 та 0666008307. Разом до перемоги! Разом ми сила! – повідомив Леонід Харченко.