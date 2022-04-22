Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Освіта

Обирай професію захисника: кременчужан запрошують у військові навчальні заклади

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 296

 

До уваги випускників і абітурієнтів

Військові навчальні заклади чекають нових курсантів. Про можливості випускників та абітурієнтів повідомила пресслужба Кременчуцького РТЦК та СП.

- Якщо ви ще не визначилися із вузом, в якому ви хочете здобути освіту, пропонуємо вам ознайомитися з вищими військовими навчали ми закладами України, - йдеться у повідомленні.

Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється за схемами підготовки «курсант» або «студент – курсант».

За схемою «курсант» підготовка військових фахівців здійснюється у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання. Схема «студент – курсант» передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та у статусі військовослужбовця на випускному курсі. До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», приймають за власним бажанням громадян України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

  • особи з числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
  • військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу.

До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «студент – курсант», приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

  • особи із числа цивільної молоді віком до 21 року;
  • військовозобов’язані віком до 23 років.

Випускники ВВНЗ (ВНП ВНЗ) отримують вищу військово-спеціальну освіту, диплом державного зразка про повну (або базову) вищу освіту та відповідну кваліфікацію гарантоване працевлаштування.

Майбутній курсант! Чекаємо тебе за адресою: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефонами: (05366) 3-10-45 або 096-07-504-83 для формування особової справи для вступу до ВВНЗ.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: військкомат Кременчуцький РТЦК та СП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх