Обирай професію захисника: кременчужан запрошують у військові навчальні заклади

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 296

До уваги випускників і абітурієнтів

Військові навчальні заклади чекають нових курсантів. Про можливості випускників та абітурієнтів повідомила пресслужба Кременчуцького РТЦК та СП.

- Якщо ви ще не визначилися із вузом, в якому ви хочете здобути освіту, пропонуємо вам ознайомитися з вищими військовими навчали ми закладами України, - йдеться у повідомленні.

Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється за схемами підготовки «курсант» або «студент – курсант».

За схемою «курсант» підготовка військових фахівців здійснюється у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання. Схема «студент – курсант» передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та у статусі військовослужбовця на випускному курсі. До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», приймають за власним бажанням громадян України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи з числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу.

До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «студент – курсант», приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи із числа цивільної молоді віком до 21 року;

військовозобов’язані віком до 23 років.

Випускники ВВНЗ (ВНП ВНЗ) отримують вищу військово-спеціальну освіту, диплом державного зразка про повну (або базову) вищу освіту та відповідну кваліфікацію гарантоване працевлаштування.

Майбутній курсант! Чекаємо тебе за адресою: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефонами: (05366) 3-10-45 або 096-07-504-83 для формування особової справи для вступу до ВВНЗ.