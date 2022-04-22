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Кременчук, Культура

Марку з кораблем «Русский корабль, иди на*уй!» продали за 5 млн грн

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 157

 

Марку виставили на благодійному аукціоні

На благодійному аукціоні, що проходив на Prozorro.Продажі, марку з кораблем продали за 5 млн грн. Зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил України. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони.

Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект з автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними. 

 

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив, що на сайт Укрпошти зазнає DDos атаки, тому наразі немоливо замовити легендарну марку.

- Марки для Інтернет магазину ще є. Теж - сьогодні покажемо нову марку тиражем в 5 мільйонів примірників, яка буде включати і поточну марку. Тому, якщо дійсно є бажання мати цю частину історії - у Вас буде така можливість, - зауважив Ігор Смілянський.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: марка Prozorro.Продажі
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