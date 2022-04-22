Марку з кораблем «Русский корабль, иди на*уй!» продали за 5 млн грн

На благодійному аукціоні, що проходив на Prozorro.Продажі, марку з кораблем продали за 5 млн грн. Зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил України. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони.
Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект з автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними.
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив, що на сайт Укрпошти зазнає DDos атаки, тому наразі немоливо замовити легендарну марку.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер