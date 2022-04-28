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129 рятувальників Кременчука отримали нагороди та відзнаки

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 274

 

Від обласної влади кращі співробітники отримали подяки та почесні грамоти

Сьогодні, 28 квітня, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області Олег Горбенко відзначили кременчуцьких рятувальників, які брали участь у гасінні пожеж, що виникли внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами по інфраструктурним об’єктам міста.

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Від обласної влади кращі співробітники отримали подяки та почесні грамоти. Також, рятувальники отримали відомчі відзнаки – нагрудні знаки «Знак пошани», «За відвагу в надзвичайній ситуації» та медаль «Ветеран служби».

Т.в.о начальника обласної Служби порятунку вручив достроково присвоєнні звання служби цивільного захисту та на один ступінь вище передбаченого штатним розписом в порядку заохочення та грамоти Головного управління.

Загалом, цього дня 129 кременчуцьких рятувальників отримали заохочувальні відзнаки.

Нагородили 44 рятувальників Кременчука, які приборкували пожежу, після російського обстрілу
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Головне управління ДСНС України у Полтавській області

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Теги: ДСНС обстріл нагородження
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