129 рятувальників Кременчука отримали нагороди та відзнаки

Сьогодні, 28 квітня, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області Олег Горбенко відзначили кременчуцьких рятувальників, які брали участь у гасінні пожеж, що виникли внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами по інфраструктурним об’єктам міста.
Від обласної влади кращі співробітники отримали подяки та почесні грамоти. Також, рятувальники отримали відомчі відзнаки – нагрудні знаки «Знак пошани», «За відвагу в надзвичайній ситуації» та медаль «Ветеран служби».
Т.в.о начальника обласної Служби порятунку вручив достроково присвоєнні звання служби цивільного захисту та на один ступінь вище передбаченого штатним розписом в порядку заохочення та грамоти Головного управління.
Загалом, цього дня 129 кременчуцьких рятувальників отримали заохочувальні відзнаки.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер