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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Найбільша активність росіян спостерігається на Слобожанщині та Донеччині

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 315

 

Оперативна інформація

Оперативна інформація станом на 18.00 28 квітня щодо російського вторгнення. Триває 64 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави.

Триває ворожа наступальна операція у східній операційній зоні з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Найбільша активність противника спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін діяльності ворога не зафіксовано. Авіація противника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів по об’єктах на території України з території республіки білорусь. За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил російської федерації продовжують використовувати аеродром Барановичи. Засоби протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь продовжують несення чергування в посиленому режимі.

На Сіверському напрямку ознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявлено. Окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи росгвардії.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК «Іскандер-М». Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію російської федерації батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Белгородської області російської федерації на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.
Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.

Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь» з метою недопущення їх прориву.

На напрямку Донецьк - Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.

Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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