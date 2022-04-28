Кременчук автопробігом попрощався із загиблими воїнами, яких поховали в Омельнику

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 552

Сьогодні, 28 квітня, в Омельницькій громаді в останню путь провели одразу двох воїнів-захисників Романа Гримака та Вадима Ясінського. Напередодні їх автопробігом центральними вулицями Кременчука провели на малу батьківщину, де попрощалися односельці.

Побратими, свояки, друзі – скільки спільного у цих двох Героїв! І загинули хлопці разом, на одному полі бою 22 квітня, під час ворожого обстрілу у Попасної Луганської області… Про це повідомляє пресслужба Омельницької громади.



Роман Юрійович Гримак народився 3 лютого 1978 року. З 1996 до 1998 проходив строкову службу в ЗСУ у Києві. Військова спеціальність - старший оператор.

У жовтні 2021 року пішов служити за контрактом механіком-водієм 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України Яворів Львівської області.

Останніми словами, які сказав Роман дружині перед походом на війну були: «Хто, як не я!..»

Вадим Миколайович Ясінський народився 25 лютого 1983 року в селі Омельник.

Після школи Вадим виконав свій конституційний обов'язок, несучи строкову службу із 2002 до 2004 рік.

У 2015 році був призваний до лав Збройних сил України і брав участь у антитерористичній операції на сході країни протягом 2016-2017 років. У квітні 2021 року Вадим знову відправився захищати незалежність, свободу і суверенітет рідної держави і до останньої хвилини свого життя був вірним народу України…

Вадим служив командиром гармати 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила м. Яворів Львівської області, мав звання сержанта.