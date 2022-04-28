Де 29 квітня у Кременчуці відключать електроенергію

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
29 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. Про це повідомляє Служба допомоги мера кременчужанам.
Зауважимо, що у зв'язку із воєнним станом Полтаваобленерго змінює доступ до публічної інформації про тимчасові відключення електроенергії у населених пунктах області.
- Доступ до інформації про планові/аварійні відключення тимчасово обмежений відповідно до Постанови НКРЕКП № 384 від 20.04.2022року «Про внесення зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 349». Отримати данну інформацію можна в особистому кабінеті для фізичних осіб
, - йдеться у повідомленні Полтаваобленерго.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана.
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського.
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Седова,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Нечая,
- пров. Седова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий,
- вул. Ватутіна,
- вул. Матросова,
- пров. Тургенєва,
- пров. Тесленка,
- пров. Товстого,
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- вул. Артема Носенка,
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а,
- вул. Якова Петруся,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Рокитнянська,
- вул. Барвінкова,
- вул. Грушевського,
- пров. Якова Петруся,
- туп. Айвазовського
- вул. Хорольська,
- вул. Руднична,
- туп. Хорольський,
- вул. Генерала Родимцева, 3, 5, 9, 35/1
- вул. Гвардійська, 2, 3, 9, 11
- вул. Ціолковського,
- пров. Ціолковського,
- вул. Перемоги, 12-50
- вул. Гоголя, 7-21,
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
- вул. Софіївська, 2/50, 4.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.