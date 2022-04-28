Де 29 квітня у Кременчуці відключать електроенергію

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29 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. Про це повідомляє Служба допомоги мера кременчужанам.

Зауважимо, що у зв'язку із воєнним станом Полтаваобленерго змінює доступ до публічної інформації про тимчасові відключення електроенергії у населених пунктах області.

- Доступ до інформації про планові/аварійні відключення тимчасово обмежений відповідно до Постанови НКРЕКП № 384 від 20.04.2022року «Про внесення зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 349». Отримати данну інформацію можна в особистому кабінеті для фізичних осіб , - йдеться у повідомленні Полтаваобленерго.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: